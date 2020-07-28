Поезд Красноярск-Москва возобновляет рейсы

Как сообщает издание DELA.RU со ссылкой на КрасЖД, с 30 июля поезд в Анапу будет отправляться дважды в неделю, а со 2 августа в расписании появится поезд №155/156 Красноярск–Москва–Красноярск: с отправлением по четным дням.

С 5 августа трижды в неделю будет следовать поезд Красноярск–Адлер.

Напомним, поезд до Москвы был отменен в начале апреля в связи с коронавирусной инфекцией и введением режима самоизоляции.

В КрасЖД отметили, что перед выходом в рейс все вагоны дезинфицируются.