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В «Енисейскую Сибирь» предлагают включить проект развития бентонитового производства

В «Енисейскую Сибирь» предлагают включить проект развития бентонитового производства
Иллюстрация: ensib.ru

Проект развития бентонитового производства на территории Хакасии намерены включить в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

#НОВОСТИ
Проект обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации КИП «Енисейская Сибирь». Инвестором выступает компания «Бентонит Хакасии». У нее есть своя сырьевая база с запасами 13 млн тонн, вместе с этим ведутся работы по расширению запасов и освоению новых месторождений. Компания планирует реконструировать производство бентонитовых глинопорошков и гранул в Хакасии, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции для нефтегазовой, атомной, металлургической и литейной промышленности. Как сообщается на сайте корпорации развития Енисейской Сибири, проект предполагает модернизацию действующих производственных мощностей, а также выпуск продукции высокого передела.
 
Участники заседания приняли решение для получения мер поддержки направить документы по проекту на рассмотрение федеральных органов государственной власти. По мнению генерального директора корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, проект перспективен в плане социально-экономического развития республики. 
Сегодня распоряжением правительства России утвержден первый портфель КИП «Енисейская Сибирь», включающий 32 инвестиционных проекта, которые могут претендовать на финансовую и организационную поддержку со стороны федерального правительства. Мы видим интерес инвесторов к этому механизму и будем содействовать расширению портфеля КИП с целью включения в него новых инвестиционных проектов, имеющих большой потенциал для развития территорий», — добавил Сергей Ладыженко.
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