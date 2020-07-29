В «Енисейскую Сибирь» предлагают включить проект развития бентонитового производства

Проект обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации КИП «Енисейская Сибирь». Инвестором выступает компания «Бентонит Хакасии». У нее есть своя сырьевая база с запасами 13 млн тонн, вместе с этим ведутся работы по расширению запасов и освоению новых месторождений. Компания планирует реконструировать производство бентонитовых глинопорошков и гранул в Хакасии, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции для нефтегазовой, атомной, металлургической и литейной промышленности. Как сообщается на сайте корпорации развития Енисейской Сибири, проект предполагает модернизацию действующих производственных мощностей, а также выпуск продукции высокого передела.

Участники заседания приняли решение для получения мер поддержки направить документы по проекту на рассмотрение федеральных органов государственной власти. По мнению генерального директора корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, проект перспективен в плане социально-экономического развития республики.