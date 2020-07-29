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Работодателям Красноярского края компенсируют трудоустройство уволенных в пандемию

Работодателям Красноярского края компенсируют трудоустройство уволенных в пандемию
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство РФ выделило более 100 млн рублей на компенсации работодателям, которые трудоустраивают уже уволенных или находящихся под риском увольнения людей.

#НОВОСТИ
Новая программа поддержки предусматривает возмещение части затрат на заработную плату ряду работодателей, сообщили в Агентстве труда и занятости Красноярского края.
 
Компенсации смогут получить компании:
  • организующие общественные работы для ищущих и признанных безработными граждан;
  • сотрудники которых находятся в отпуске без сохранения зарплаты или работают в режиме неполного дня;
  • приостановившие работу или планирующие провести высвобождение сотрудников.
Как пояснили DK.RU в агентстве, отраслевая привязка роли играть не будет. Единственное исключение: государственные и муниципальные предприятия - они не смогут воспользоваться этой мерой поддержки.
 
Размер выплаты на каждого сотрудника будет определятся как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.
 
На эти цели из резервного фонда правительства РФ краю выделили 100,773 млн рублей.
 
Для получения поддержки предприятиям необходимо обращаться в центры занятости населения.
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