Работодателям Красноярского края компенсируют трудоустройство уволенных в пандемию

Новая программа поддержки предусматривает возмещение части затрат на заработную плату ряду работодателей, сообщили в Агентстве труда и занятости Красноярского края.

Компенсации смогут получить компании:

организующие общественные работы для ищущих и признанных безработными граждан;

сотрудники которых находятся в отпуске без сохранения зарплаты или работают в режиме неполного дня;

приостановившие работу или планирующие провести высвобождение сотрудников.

Как пояснили DK.RU в агентстве, отраслевая привязка роли играть не будет. Единственное исключение: государственные и муниципальные предприятия - они не смогут воспользоваться этой мерой поддержки.

Размер выплаты на каждого сотрудника будет определятся как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.

На эти цели из резервного фонда правительства РФ краю выделили 100,773 млн рублей.

Для получения поддержки предприятиям необходимо обращаться в центры занятости населения.