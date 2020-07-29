Работодателям Красноярского края компенсируют трудоустройство уволенных в пандемию
Правительство РФ выделило более 100 млн рублей на компенсации работодателям, которые трудоустраивают уже уволенных или находящихся под риском увольнения людей.
Новая программа поддержки предусматривает возмещение части затрат на заработную плату ряду работодателей, сообщили в Агентстве труда и занятости Красноярского края.
Компенсации смогут получить компании:
- организующие общественные работы для ищущих и признанных безработными граждан;
- сотрудники которых находятся в отпуске без сохранения зарплаты или работают в режиме неполного дня;
- приостановившие работу или планирующие провести высвобождение сотрудников.
Как пояснили DK.RU в агентстве, отраслевая привязка роли играть не будет. Единственное исключение: государственные и муниципальные предприятия - они не смогут воспользоваться этой мерой поддержки.
Размер выплаты на каждого сотрудника будет определятся как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.
На эти цели из резервного фонда правительства РФ краю выделили 100,773 млн рублей.
Для получения поддержки предприятиям необходимо обращаться в центры занятости населения.