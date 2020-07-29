Семейные фермы Красноярского края поддержат из бюджета

В этом году на цели программы развития крестьянских (фермерских) хозяйств Красноярского края выделено 90 млн рублей — это на 30 млн больше, чем в 2019-м, сообщает региональное министерство сельского хозяйства и торговли. Львиная их доля — 67,5 млн рублей — деньги федерального бюджета. Остальное — из краевой казны.

Распределять эти деньги будут на конкурсной основе. Максимальный размер гранта — 30 млн рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разработать бизнес-план и обеспечить его софинансирование в размере не менее 40 процентов. Остальные затраты компенсирует государство. С этого года фермеры края могут подать заявки на реализацию проектов как в отрасли животноводства, так и растениеводства, овощеводства», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Оксана Дивногорцева.

Полученные таким образом средства можно направить на покупку птицы, рыбопосадочного материала, сельхозживотных (кроме свиней), разработку проектной документации, а также на строительство, ремонт, приобретение помещений для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, комплектацию производственных объектов сельхозтехникой, спецтранспортом и на другие цели.

Освоить грант необходимо в течение двух лет с момента его получения. При этом фермерам нужно будет создать на селе не менее трех новых рабочих мест и не допускать сокращения их численности, а приобретенное на грант имущество использовать только на развитие семейной фермы. Плюс будет необходимо достичь оговоренных соглашением с правительством показателей.

Подать заявку можно до 12 августа 2020 года.

Проконсультироваться по вопросам подготовки бизнес-планов можно в Центре компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Информационно-консультационного центра «Енисей», по адресу: Красноярск, ул. 9 Мая, 7. Телефоны для справок: +7 (391) 277-62-12, 277-62-11, e-mail: ikc.yenisei@mail.ru. Помимо этого, специалисты центра консультируют фермеров в красноярском правобережном центре «Мой бизнес» на ул. Матросова, 2. Телефон для справок: +7 (391) 265-44-32 (доб. 214).

Добавим, что с 2012 года подобными грантами на развитие воспользовалось 50 крестьянских хозяйств.