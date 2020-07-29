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Сбербанк подал иск в 1,5 млрд рублей оборонному предприятию в Красноярске

Сбербанк подал иск в 1,5 млрд рублей оборонному предприятию в Красноярске
Иллюстрация: redomm.ru

Красноярское отделение «Сбербанк» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании залогового имущества с АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра».

#БИЗНЕС

Между истцом и ответчиком были заключены договоры об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитной линии. Но заемщик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. Это вынудило банк обратиться в суд за взыскание задолженности.

В августе прошлого года стороны пришли к мировому соглашению, по которому конструкторское бюро предоставило в залог недвижимое имущество и землю под ним, находящиеся в Новоселовском районе.

Поскольку и мировое соглашение надлежащим образом не исполнялось, банк предъявил ответчику требование о досрочном возврате сумм задолженности, которое ответчиком исполнено не было.

По состоянию на 14 июля 2020 года задолженность, обеспеченная залогом недвижимого имущества, составляла свыше 1,5 млрд рублей.

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21.02.2020
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