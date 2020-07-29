Сбербанк подал иск в 1,5 млрд рублей оборонному предприятию в Красноярске

Между истцом и ответчиком были заключены договоры об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитной линии. Но заемщик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. Это вынудило банк обратиться в суд за взыскание задолженности.

В августе прошлого года стороны пришли к мировому соглашению, по которому конструкторское бюро предоставило в залог недвижимое имущество и землю под ним, находящиеся в Новоселовском районе.

Поскольку и мировое соглашение надлежащим образом не исполнялось, банк предъявил ответчику требование о досрочном возврате сумм задолженности, которое ответчиком исполнено не было.

По состоянию на 14 июля 2020 года задолженность, обеспеченная залогом недвижимого имущества, составляла свыше 1,5 млрд рублей.

Ранее "Сбербанк" выставил на торги акции красноярского АО «Конструкторское бюро Искра», которые находлись у него в залоге.

Сбербанк вновь выставил на продажу акции красноярского КБ «Искра»

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