STIHL подал 30 исков против предпринимателей Красноярска
В арбитражный суд Красноярского края поступило 30 исков от компании Андреас Штиль АГ унд Ко. КГ (Andreas Stihl AG & Co. KG). Концерн хочет защитить свое исключительное право на товарный знак.
Нарушения были установлены в ходе контрольных закупок, которые произвел истец. Продавцы без разрешения правообладателя использовали товарный знак «STIHL», имеющий правовую охрану, в том числе в отношении 4 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «масла и жиры для промышленного использования, смазочные материалы, жидкое топливо».
Компания заявила требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 рублей за каждое нарушение, а также судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у ответчиков.