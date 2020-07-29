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STIHL подал 30 исков против предпринимателей Красноярска

STIHL подал 30 исков против предпринимателей Красноярска
Иллюстрация: eromora.ru

В арбитражный суд Красноярского края поступило 30 исков от компании Андреас Штиль АГ унд Ко. КГ (Andreas Stihl AG & Co. KG). Концерн хочет защитить свое исключительное право на товарный знак.

#БИЗНЕС

Нарушения были установлены в ходе контрольных закупок, которые произвел истец. Продавцы без разрешения правообладателя использовали товарный знак «STIHL», имеющий правовую охрану, в том числе в отношении 4 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «масла и жиры для промышленного использования, смазочные материалы, жидкое топливо».

Компания заявила требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 рублей за каждое нарушение, а также судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у ответчиков.

 

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