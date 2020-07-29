STIHL подал 30 исков против предпринимателей Красноярска

Нарушения были установлены в ходе контрольных закупок, которые произвел истец. Продавцы без разрешения правообладателя использовали товарный знак «STIHL», имеющий правовую охрану, в том числе в отношении 4 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего такие товары, как «масла и жиры для промышленного использования, смазочные материалы, жидкое топливо».

Компания заявила требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 рублей за каждое нарушение, а также судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у ответчиков.