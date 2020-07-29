Красноярск предупредили о штормовом ветре

Очень сильные дожди ожидаются в горах на юге края, порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.

30 июля грозы ожидаются также в Туруханском районе и в Эвенкии. На востоке центральных районов утром возможен туман, поэтому водителей просят быть внимательными.

При грозах и ветре желательно не выходить из дома и отключить все электроприборы. На улице ни в коем случае нельзя останавливаться под деревьями и у металлических конструкций и парковать возле них машины.