Цены на квартиры в Красноярске пошли вверх

Средняя цена «квадрата» в новостройках на конец июня в регионе равнялась 60 378 рублей, а на вторичном рынке квадратный метр стоил 51 763 рублей.

За первые шесть месяцев этого года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,2%, на вторичном рынке – на 1,7%. При этом, если посмотреть на динамику прошлого года, то рост был не такой заметный. На конец второго квартала 2019 года, в сравнении с концом 2018 года, цены на новое жилье выросли на 2,1%, а на «вторичку» — на 1,2%.

По данным Красноярскстата, в новостройках за первое полугодие 2020 года больше всего подорожали квартиры среднего и улучшенного качества — на 3,3% и 3,1% соответственно. На вторичном рынке больше подорожали квартиры низкого качества. Прирост цен составил 2,9%. Затем идут квартиры улучшенного качества – 1,8% и среднего качества – 1,2%.