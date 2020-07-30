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Цены на квартиры в Красноярске пошли вверх

Цены на квартиры в Красноярске пошли вверх
Иллюстрация: mil.ru

Красноярские статистики опубликовали данные о ценах на квартиры в регионе по итогам второго квартала. За полгода недвижимость подросла в цене, как на первичном, так и на вторичном рынках.

#НОВОСТИ
Средняя цена «квадрата» в новостройках на конец июня в регионе равнялась 60 378 рублей, а на вторичном рынке квадратный метр стоил 51 763 рублей.
 
За первые шесть месяцев этого года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,2%, на вторичном рынке – на 1,7%. При этом, если посмотреть на динамику прошлого года, то рост был не такой заметный. На конец второго квартала 2019 года, в сравнении с концом 2018 года, цены на новое жилье выросли на 2,1%, а на «вторичку» — на 1,2%.
 
По данным Красноярскстата, в новостройках за первое полугодие 2020 года больше всего подорожали квартиры среднего и улучшенного качества — на 3,3% и 3,1% соответственно. На вторичном рынке больше подорожали квартиры низкого качества. Прирост цен составил 2,9%. Затем идут квартиры улучшенного качества – 1,8% и среднего качества – 1,2%. 
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