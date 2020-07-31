Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить

Суть его в том, что клиент может заранее оплатить 3, 6 или 12 месяцев расчетно-кассового обслуживания и получить скидку. А еще, он бесплатно получит бонусом сервисы для бизнеса на этот период.

Какие сервисы предлагает банк

Ничего такого, что не могло бы пригодиться предпринимателю. Судите сами.

Корпоративная карта с кэшбеком

Корпоративная карта позволяет оплатить все покупки буквально одним взмахом руки. При этом не надо выдавать деньги под отчет и тратить время на оформление процедуры. А часть денег с покупки вернется обратно в виде кэшбэка. Также с помощью карты можно снимать наличные в банкомате — деньги на счете в пределах лимита доступны круглосуточно.

Сервис проверки контрагентов «Светофор»

Проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов бизнес не только должен, чтобы избежать различных рисков, но и обязан в силу ст. 54.1 НК. Поэтому в полезности этого инструмента сомнений нет. Сервис покажет отзывы о контрагенте, его финансовое состояние и совокупный результат официальных проверок.

Онлайн-бухгалтерия

При небольших оборотах и типовых операциях с помощью онлайн-бухгалтерии можно вести полный бухгалтерский учет. Сервис рассчитает налоги, зарплату, отпускные и больничные, создаст платежку. Сформирует отчетности в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат и отправит онлайн.

Личный помощник

Этот помощник уже не виртуальный, а вполне реальный, хоть и на связи, а не в офисе. Однако, на связи он будет постоянно. Ответить он постарается на любой вопрос и найдет всю необходимую информацию в самые сжатые сроки.

Сервис по проверке рисков блокировки счета «Ревизор»

Сервис помогает оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ. Клиент получает разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Профессия бизнесмена и так полна неожиданностей, потому стоит избавиться хотя бы от части из них.

И на этом бонусы не заканчиваются.

Каждый месяц участникам системы будут добавляться специальные предложения от партнеров банка.

Подробнее ознакомиться с предложением Ак Барс Банка можно на его сайте.

Открыть расчетный счет можно дистанционно. Достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка. Представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы.

Дальше все операции со счетом можно совершать в любое время из любой точки мира с помощью интернет-банка. Ак Барс Бизнес Драйв входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb.

(ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015)