Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.07
73,36
86,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить

Что такое подписка на РКО и как она поможет неплохо сэкономить
Иллюстрация: АК Барс

Подписки на журналы и онлайн-кинотеатры — привычное дело. Ак Барс Банк первым среди банков внедрил этот формат на обслуживание расчетного счета.

#НОВОСТИ

Суть его в том, что клиент может заранее оплатить 3, 6 или 12 месяцев расчетно-кассового обслуживания и получить скидку. А еще, он бесплатно получит бонусом сервисы для бизнеса на этот период.

 

Какие сервисы предлагает банк

Ничего такого, что не могло бы пригодиться предпринимателю. Судите сами.

 

Корпоративная карта с кэшбеком

Корпоративная карта позволяет оплатить все покупки буквально одним взмахом руки. При этом не надо выдавать деньги под отчет и тратить время на оформление процедуры. А часть денег с покупки вернется обратно в виде кэшбэка. Также с помощью карты можно снимать наличные в банкомате — деньги на счете в пределах лимита доступны круглосуточно.

 

Сервис проверки контрагентов «Светофор»

Проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов бизнес не только должен, чтобы избежать различных рисков, но и обязан в силу ст. 54.1 НК. Поэтому в полезности этого инструмента сомнений нет. Сервис покажет отзывы о контрагенте, его финансовое состояние и совокупный результат официальных проверок.

 

Онлайн-бухгалтерия

При небольших оборотах и типовых операциях с помощью онлайн-бухгалтерии можно вести полный бухгалтерский учет. Сервис рассчитает налоги, зарплату, отпускные и больничные, создаст платежку. Сформирует отчетности в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат и отправит онлайн.

 

Личный помощник

Этот помощник уже не виртуальный, а вполне реальный, хоть и на связи, а не в офисе. Однако, на связи он будет постоянно. Ответить он постарается на любой вопрос и найдет всю необходимую информацию в самые сжатые сроки.

 

Сервис по проверке рисков блокировки счета «Ревизор»

Сервис помогает оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ. Клиент получает разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Профессия бизнесмена и так полна неожиданностей, потому стоит избавиться хотя бы от части из них.

И на этом бонусы не заканчиваются. 
Каждый месяц участникам системы будут добавляться специальные предложения от партнеров банка. 

 

Подробнее ознакомиться с предложением Ак Барс Банка можно на его сайте.

Открыть расчетный счет можно дистанционно. Достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка. Представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы.

Дальше все операции со счетом можно совершать в любое время из любой точки мира с помощью интернет-банка. Ак Барс Бизнес Драйв входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb.

 

(ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015)

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • "ЕНВД — как кость в горле для нашего правительства""ЕНВД — как кость в горле для нашего правительства"
  • Строительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконноСтроительство дома на ул. 2-я Огородная в Красноярске могло вестись незаконно
  • «Енисейскую Сибирь» хотят пополнить еще одним инвестиционным проектом«Енисейскую Сибирь» хотят пополнить еще одним инвестиционным проектом
  • Такси «Мой город» прекращает работу в КрасноярскеТакси «Мой город» прекращает работу в Красноярске
  • Красноярск предупредили о штормовом ветреКрасноярск предупредили о штормовом ветре
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.