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Мошенник обманул женщину при продаже биткойна

Мошенник обманул женщину при продаже биткойна
Иллюстрация: twitter.com

Норильчанка перевела мошенникам 0,856 млн рублей, а после биткойн с ее кошелька исчез. С проблемой молодая женщина обратилась в правоохранительные органы.

#НОВОСТИ

Со слов потерпевшей 21-летняя женщины, она общалась в мессенджере с человеком, который выдавал себя за продавца криптовалюты Биткойн. Ей было предложено приобрести криптовалюту.

Женщина с своей банковской карточки перевела сумму в 856 тыс. рублей. После проведения транзакции по оплате валюты, вся поступившая на счет потерпевшей криптовалюта в количестве 1,3 BTC пропала, предположительно, на промежуточный счет, созданный мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Норильску.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

 

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