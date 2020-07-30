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Август принесет в Красноярск дожди переходящие в ливни

Август принесет в Красноярск дожди переходящие в ливни
Иллюстрация: fb.com

На сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о том, какая погода ожидается в августе в районах края, а также о возможных погодных рисках.

#НОВОСТИ

В центральных и южных районах края в первой половине месяца +23…28 оС, во второй +16…21 оС. Осадков больше средстатистического: небольшие дожди ожидаются почти каждый день месяца, в конце августа зарядят ливни.

На севере края, в Енисейской и Ангарской группе районов в начале месяца днем +20…25 оС, в конце +15…20 оС.

В Туруханском районе в первой половине месяца + 16…21 оС, во второй половине + 21…26 оС. Небольшие дожди будут идти в начале месяца, в конце — ливни с грозами.

В Эвенкии в начале августа +19…24 оС, в остальные дни + 15…20 оС. Небольшие и умеренные осадки — в начале месяца, в середине пройдут ливни, во второй половине августа дождей не ожидается, как и на Таймыре. Погода в первой половине месяца здесь +9…14 оС, в конце +18…23 оС.

Лесные пожары вероятны в Енисейской и Ангарской группе районов, а также в Эвенкии — здесь практически не ожидается осадков, кроме того, местами пройдут грозы.

 

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