Готовьтесь платить больше: с августа вырастут ставки таможенных сборов

Такое решение было принято российским правительством еще в конце марта и с августа вступит в силу.

Как сообщил заместитель начальника СТУ-начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов, увеличатся ставки таможенных сборов при декларировании товаров и при совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в страну физлицами для личного пользования.

Например, для физических лиц ставки при ввозе товаров для личного пользования возрастут с 250 до 500 рублей. За ввоз транспортных средств и судов физицами для своего пользования ставки составят 775-30000 рублей, ранее — 500-30000 рублей. Кроме того, с 1 августа при подаче декларации в электронном виде снижения ставок таможенных сборов на 25% больше не будет.

Также постановлением предусмотрено, что если таможенная стоимость товаров, ввозимых в РФ, не определяется и не заявляется, а также, если в отношении вывозимых из РФ товаров не установлены ставки вывозных таможенных пошлин или установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин, то ставки сборов за таможенные операции устанавливаются исходя из количества товаров в декларации на товары.