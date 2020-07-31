На автодороге Красноярск-Енисейск установят еще один пункт контроля грузовиков

Новый пункт весогабаритного контроля грузового автотранспорта появится на 281-м километре автодороги Красноярск — Енисейск, сообщает КрУДор. Сейчас здесь монтируют оборудование и освещение. Все работы закончены примерно на 70%.

Когда контрольный рубеж начнет действовать, установленные на нем устройства будут автоматически фиксировать проезжающий через данный участок транспорт, определять его габариты и осевые нагрузки, сообщая водителю о допущенных нарушениях.

Это уже второй пункт весогабаритного контроля на трассе Красноярск — Енисейск. Первый установили на ее 42-м километре еще в сентябре прошлого года. Всего же в планах дорожников установить 18 таких рубежей к 2024 году. В ближайшей перспективе они появятся в Богучанском (на 296-ом км автодороги Канск — Абан — Богучаны) и в Минусинском (на 2-ом км автодороги «Саяны») районах.