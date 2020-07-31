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Благотворительному фонду «Добро24.ру» подарили рекламу

Благотворительному фонду «Добро24.ру» подарили рекламу
Иллюстрация: facebook.com/olga.abantseva

Ну улицах Красноярска появилась наружная реклама местного благотворительного фонда «Добро24.ру». Как оказалось, предприниматели изготовили и разместили ее совершенно бесплатно — в подарок.

#НОВОСТИ
О случившемся на своей странице в соцсетях рассказала пресс-секретарь фонда Ольга Абанцева.
 
По ее словам, к руководству фонда обратилась директор рекламной компании «Неон Мастерс» Анжела Андреева и предложила сделать им наружку.
 
Макеты у фонда были — их ему некоторое время назад сделал красноярский дизайнер Константин Филонов. Так же — в подарок. 
Только у нас не очень получилось их разместить. Потому что средств на печать, а тем более на аренду щитов у нас, конечно, нет», — пишет Абанцева.
К изготовлению рекламных носителей Андреева подключила своих коллег из компании «Энергия» и рекламной мастерской «Компаньон». По ее словам, согласились они сразу и не раздумывая.
 
В итоге было изготовлено пять носителей — четыре относительно небольших щита и билборд. Первые установили в районе улицы 9 мая (в частности у ТРЦ «Планета»), а второй — на улице Вавилова.
 
Благотворительному фонду «Добро24.ру» подарили рекламу 1
 
Добавим, что, как рассказал DK.RU директор рекламной компании «Ориентир-М» Лев Закаурцев, всю анти-ковидную социальную рекламу красноярские предприниматели от наружки размещали в городе совершенно бесплатно.
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