Благотворительному фонду «Добро24.ру» подарили рекламу

О случившемся на своей странице в соцсетях рассказала пресс-секретарь фонда Ольга Абанцева.

По ее словам, к руководству фонда обратилась директор рекламной компании «Неон Мастерс» Анжела Андреева и предложила сделать им наружку.

Макеты у фонда были — их ему некоторое время назад сделал красноярский дизайнер Константин Филонов. Так же — в подарок.

Только у нас не очень получилось их разместить. Потому что средств на печать, а тем более на аренду щитов у нас, конечно, нет», — пишет Абанцева.

К изготовлению рекламных носителей Андреева подключила своих коллег из компании «Энергия» и рекламной мастерской «Компаньон». По ее словам, согласились они сразу и не раздумывая.

В итоге было изготовлено пять носителей — четыре относительно небольших щита и билборд. Первые установили в районе улицы 9 мая (в частности у ТРЦ «Планета»), а второй — на улице Вавилова.

Добавим, что, как рассказал DK.RU директор рекламной компании «Ориентир-М» Лев Закаурцев, всю анти-ковидную социальную рекламу красноярские предприниматели от наружки размещали в городе совершенно бесплатно.