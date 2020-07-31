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В Красноярске временно меняется схема движения на нескольких участках

В Красноярске временно меняется схема движения на нескольких участках
Иллюстрация: novygorod.info

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения предупреждают жителей Красноярска об изменении схемы дорожного движения.

#НОВОСТИ

С 1 по 14 августа, в связи с предстоящими ремонтными работами теплосетей изменится движение транспортных средств на участке ул. Спандаряна, от дома 14 «А» до пересечения с ул. Шахтеров.

В Красноярске временно меняется схема движения на нескольких участках 1

В связи с устройством ливневой канализации, для обеспечения безопасности дорожного движения будет полностью перекрыт участок пр. Красноярский Рабочий (в направлении (КрасТэц) в районе здания по переулку Каучуковый, 15. Эти ограничения продлятся с 22:00 часов 31 июля до 22:00 часов 1 августа.

В Красноярске временно меняется схема движения на нескольких участках 2

Кроме того, в выходные с 22:00 часов 1 августа до 23:00 часов 2 августа на съезде с пр. Красноярский рабочий на ул. 26 Бакинских Комиссаров временно нельзя будет повернуть налево и развернуться.

Автоинспекторы рекомендуют водителям планировать свой маршрут заранее и внимательно изучать дорожно-знаковую информацию во избежание аварийных ситуаций.

Госавтоинспекция призывает водителей уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, не осуществлять опасных маневров и четко следовать требованиям дорожных знаков.

 

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