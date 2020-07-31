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Красноярцы считают мигрантов конкурентами, но работать вместо них не хотят

Красноярцы считают мигрантов конкурентами, но работать вместо них не хотят
Иллюстрация: est-nuans.fun

Только 25% красноярцев однозначно готовы работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты, выяснил аналитический центр «Авито Работа».

#НОВОСТИ

Еще 24 % пойдут на это только в критической ситуации, а 29 % — никогда. Доля последних больше всего на Урале — 20 % жителей УФО не хотят работать дворниками, рабочими или строителями.

В вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, в Красноярске нет единства мнений. Более половины (51 %) не согласны с утверждением, что этот приток нужен, 25 % считают, что мигранты поддерживают экономику, еще 24 % затруднились ответить.

В целом, 54 % жителей отметили, что не чувствуют конкуренции со стороны приезжих, поскольку их сфера занятости и сфера занятости мигрантов (строительные объекты, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство, сельское хозяйство и другое) никак не пересекаются.

Однако 35 % опрошенных красноярцев считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.

Опрос проводился среди 10 тыс россиян со всех уголков страны старше 18 лет.

 

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