В Красноярске в пандемию подорожали бизнес-ланчи

По данным аналитиков 2ГИС, за первое полугодие в Красноярске заведений общепита стало на 5,7% больше в сравнении с прошлым годом. И это еще неплохая динамика. Красноярск занимает 5 строчку по росту заведений общепита. В большинстве городов темпы прироста гораздо ниже или даже имеют отрицательную динамику. К примеру, в Перми и Нижнем Новгороде заведений общепита стало меньше на 5,5% и 12,6% соответственно. А самый высокий прирост показали Уфа (+18,7%) и Омск (+10,3%).

А вот доля летних веранд в нашем городе осталась практически на прежнем уровне — +0,2%. Возможно, это связано с тем, что с конца марта заведения общепита в Красноярске могли работать только навынос еды, и летним кафе разрешили открыться только в середине июля. Больше всего летних веранд стало в Новосибирске (+9,1%) и Перми (+9%).

Что касается ценовой политики, то общепит в Красноярске становится дороже. За последний год средний чек вырос на 1,8% — с 725 рублей в июле 2019 года до 738 рублей к июлю 2020 года. Дороже, чем в Красноярске сходить в кафе стоит Москве (средний чек 1199 рублей), Ростове-на-Дону (897 рублей) и Санкт-Петербурге (790 рублей).

Красноярск — в лидерах по росту стоимости бизнес-ланчей — +8,7%.

Во втором квартале 2020 года большинство заведений уже не работали в привычном режиме, а часть офисных сотрудников перешла на удалённый режим работы. Снижение спроса на бизнес-ланчи привело к повсеместному повышению цен на него — в среднем дороже стало везде», — прокомментировали аналитики 2ГИС.

В Красноярске на 1 июля 2019 года средняя цена бизнес-ланча равнялась 229 рублей, а в конце первого полугодия 2020 года — 249 рублей. Дороже, чем в Красноярске бизнес-ланч обходится в Ростове-на-Дону (250 рублей), Казани (250 рублей), Санкт-Петербурге (273 рубля) и Москве (319 рублей).