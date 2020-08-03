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Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае

Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае
Иллюстрация: government.ru

Правительство РФ одобрило внесение изменений в Налоговый кодекс. Поправки позволят ввести в разработку нерентабельные «бедные» сульфидные медно-никелевые месторождения в крае.

#НОВОСТИ
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — следует из решения, размещенного на портале правительства РФ.
Решения, принятые на заседании правительства, были опубликованы накануне. На сайте кабмина уточняется, что одобренные поправки позволят ввести в разработку ряд месторождений в Красноярском крае. 
 
Речь идет о нерентабельных в действующей системе налогообложения «бедных» сульфидных медно-никелевых месторождения, с низким содержанием полезных компонентов в руде.
 
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