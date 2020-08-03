Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — следует из решения, размещенного на портале правительства РФ.

Решения, принятые на заседании правительства, были опубликованы накануне. На сайте кабмина уточняется, что одобренные поправки позволят ввести в разработку ряд месторождений в Красноярском крае.

Речь идет о нерентабельных в действующей системе налогообложения «бедных» сульфидных медно-никелевых месторождения, с низким содержанием полезных компонентов в руде.