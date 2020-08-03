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Предприятия Красноярского края нарастили объемы производства сыра и мяса

Предприятия Красноярского края нарастили объемы производства сыра и мяса
Иллюстрация: publicdomainpictures.net

В крае за шесть месяцев этого года выросли объемы производства пищевых продуктов, в основном за счет молочной и мясной продукции.

#НОВОСТИ
По данным Красноярскстата, производство молочной продукции в январе-июне 2020 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) выросло на 8,3%. Сыров выпустили больше на 24,1% (661,9 тонны), масла сливочного – на 14,1% (3,2 тысячи тонн), сливок – на 12,8% (134,7 тонны), творога – на 13,1% (2 тысячи тонн), сметаны – на 12,9% (4,2 тысячи тонн), молока, кроме сырого – на 4,6% (116,3 тысячи тонн). 
 
За этот же период на 2,9% увеличились объемы переработки и консервирования мяса. Свинины, кроме субпродуктов произведено больше на 15,7% (26,3 тысячи тонн), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 13,6% (11,4 тысячи тонн), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 6,9% (16,6 тысячи тонн), консервов мясных, включая консервы для детского питания – на 3,4% (267,6 тысячи условных банок). 
 
А вот производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также круп и крахмала снизилось. Так, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных произвели меньше на 18,6% (1,9 тысячи тонн), муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смесей из них – на 16,1% (88,7 тысячи тонн), изделий хлебобулочных — на 7,9% (34,5 тысячи тонн). 
 
В целом производство пищевых продуктов за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 2,4%. 
 
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