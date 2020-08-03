Красноярцы стали брать еще больше денег взаймы

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер потребительского кредита в нашем регионе равнялся 220 954 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года суммы займов заметно подросли — на 20,3% (во втором квартале 2019 года в среднем брали в кредит 183 689 рублей).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ во втором квартале 2020 года зафиксирован в Москве (526,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (387,2 тыс. руб.), Московской области (353,5 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (338,6 тыс. руб.), Тюменской области (259,7 тыс. руб.). Красноярский край по среднему размеру кредита занял десятое место среди других регионов страны.

Самая высокая динамика роста среднего размера выданных потребкредитов оказалась в Тюменской области (+28,9%), Санкт-Петербурге (+28,9%), Приморском (+28,6%) и Пермском (+24,6%) краях, в Москве (+23,4%)

В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов составил 219 тыс. руб. и вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.