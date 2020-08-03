Красноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в стране

На 2 августа 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано 13 422 больных COVID-19. Это восьмой результат среди всех регионов страны. Такие данные опубликованы на сайте Государственной Думы РФ.

Помимо края в десятку ковидных анти-лидеров из территорий Сибири вошла только Иркутская область — 13 711 зараженных (7 место). В целом же по стране на отчетную дату COVID-19 болеет 850 870 человек.

Красноярский край остается «лидером» и по ежедневно выявляемому числу зараженных. 2 августа было зарегистрировано 134 вновь заболевших — это 9 место среди регионов РФ. Из территорий СФО в этом рейтинге также присутствует только Иркутская область — она занимает 7 строчку со 143 заболевшими.

Справедливости ради стоит отметить, что количество вновь заболевших в Красноярском крае постепенно снижается — в начале прошлой недели (27 июля) их было 162. Правда, число единомоментно болеющих растет: с 29 июля (когда еще отмечалась отрицательная динамика) оно увеличилось на 317 человек — с 988 до 1 305.

В целом по стране 2 августа 2020 года было выявлено 5 427 новых случаев заражения. Неделю назад их было 5 635.