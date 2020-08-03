Праздник весь месяц: в честь «Дня строителя» ГК «Монолитхолдинг» запускает выгодную акцию

Ещё с первобытных времен в обществе было принято дарить подарки на значимые события и праздники. В наши дни эта традиция не потеряла актуальность, хоть и немного видоизменилась — люди всё больше стараются дарить полезные подарки, которыми они будут пользоваться долгие годы, а, может быть, и всю жизнь. Также изменения коснулись и культуры дарения подарков — если раньше человек, у которого случалось событие, принимал подарки, то теперь он их может и дарить в ответ. То же самое правило в наше время распространяется на целые компании, которые всё чаще в свои профессиональные праздники дарят клиентам подарки.

Традиционно во второе воскресенье августа в России отмечается «День строителя» — тот праздник, который объединяет всех представителей одной из самых обширных отраслей в нашей стране. В честь этого праздника Группа компаний «Монолитхолдинг» объявляет август месяцем выгодных цен. Только в августе для клиентов группы компаний «Монолитхолдинг» будут действовать специальные цены и предложения на квартиры в домах «Города Преображенский».

С начала августа на официальном сайте ЖК «Город Преображенский» будут появляться новые предложения квартир с существенной выгодой. На сайте вы сможете найти не только скидки на квартиры, но и выгодные предложения, которые сделают вашу покупку ещё более приятной. Правда, есть несколько условий. Главное условие состоит в том, что количество квартир, предлагаемых со скидкой, строго ограничено. Кроме того, каждую неделю скидки на квартиры будут уменьшаться — именно поэтому самые выгодные цены на квартиры будут именно в момент размещения предложений на сайте. Поэтому если вы находитесь в поисках квартиры, и хотите купить её на крайне выгодных условиях, советуем вам в августе почаще заходить на сайт «Города Преображенский» , чтобы не упустить именно вашу квартиру.

Более подробную информацию об акции вы можете узнать в отделе продаж группы компаний «Монолитхолдинг» или по телефону 274-97-97.

Застройщик — ООО СЗ «Преображенский 5», проектная декларация на наш.дом.рф.