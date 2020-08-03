Число ресторанов и кафе в Красноярске за время пандемии выросло

На 1 июля 2020 года в Красноярске «работало» 2 099 заведений общественного питания. Об этом DK.RU рассказали в PR-службе справочной системы «2ГИС».

По данным сервиса, на отчетную дату в городе «действовало» 189 баров, 696 точек быстрого питания, 474 кафе, 241 кофейня (кондитерская), 71 кулинария, 106 пекарен, 71 пиццерия, 176 ресторанов и 75 суши-баров.

С 1 апреля в Красноярске уменьшилось число баров (-2), кулинарий (-2), пекарен (-2) и суши-баров (-5). Тогда как количество точек быстрого питания, кафе, кофеен, пиццерий и ресторанов увеличилось на 12, 3, 4, 4 и 3 соответственно. В общем красноярский рынок общепита с апреля по июль покинуло 11 заведений, а открылось — 26. Таким образом, несмотря на пандемию, за второй квартал 2020 года число точек общественного питания в Красноярске выросло на 15.

Помимо этого Красноярск оказался в числе лидеров по росту цен на услуги общепита. Так, средний чек в заведениях города вырос на 1,8%, а цена бизнес-ланча на 8,7% - это пятый и третий результат среди всех регионов страны.