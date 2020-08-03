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Красноярскому заводу синтетического каучука назначили нового директора

Красноярскому заводу синтетического каучука назначили нового директора
Иллюстрация: заводы.рф

Красноярской «дочке» СИБУРа поменяли руководство. Теперь предприятие возглавит выходец из воронежского подразделения компании. Прежний директор продолжит карьеру в других структурах группы.

#НОВОСТИ
На Красноярском заводе синтетического каучука, который входит в группу СИБУР и специализируется на производстве высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков, сменился генеральный директор, сообщает пресс-служба предприятия.Это место занял Вячеслав Золототрубов.
 
Красноярскому заводу синтетического каучука назначили нового директора 1
До своего назначения Золототрубов работал первым заместителем генерального директора «Воронежсинтезкаучук» (воронежское подразделение СИБУРа). На это предприятие он пришел в 1995 году, начав с должности аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов в продукцию.
 
Руководивший КЗСК с июня 2017 года Петр Казаков продолжит свою карьеру в СИБУРе.
Изменения в руководстве Красноярского завода синтетического каучука являются частью программы ротации управленческих кадров СИБУРа. Успешный опыт работы Вячеслава Золототрубова на воронежском производстве компании и глубокое понимание специфики нефтехимической отрасли позволят ему продолжить реализацию намеченных планов по дальнейшему повышению эффективности производства и развитию красноярского предприятия», — говорят в пресс-службе.
Напомним, что Красноярский завод синтетических каучуков является совместным предприятием компаний СИБУР и China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) — Sibur-Sinopec Rubber Holding Company Limited. Доля Sinopec в уставном капитале СП составляет 25% плюс одна акция, СИБУРа — 75% минус одна акция. Продукция СИБУРа используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах мира.
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