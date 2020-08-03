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В Красноярске благоустроят более тридцати остановок общественного транспорта

В Красноярске благоустроят более тридцати остановок общественного транспорта
Иллюстрация: stakhanov.su

В Красноярске благоустроят в этом году более 30 остановок общественного транспорта на 18 улицах в разных районах города, — сообщили в мэрии.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Ранее для работ были объявлены торги на 1,1 млн рублей, но подрядчик согласен и на меньшее.

Остановки планируется привести к стандартам ГОСТ. В ходе благоустройства происходит замена павильонов, скамей, урн, перенос в безопасные места и ремонт остановочных карманов.

Отремонтированы будут остановки в Покровке и на ул. Спандаряна, на ДК Труда и Тельмана, на ул. Калинина и на ул. Батурина, у БКЗ, в Тихих Зорях, на ул. Семафорной, Базайской, Водянникова, Киренского, а также пять остановок на ул. Ястынской и три в районе Пашенного, три на ул. Железнодорожников, одна на ул. Марковского и три на Красрабе (то есть там, где идет капремонт улиц).

Начальная цена контракта на ремонт остановок составила 1,12 млн рублей. Однако МП САТП — победитель конкурса — снизил цену более чем на 60 %, что составило 468 тыс. рублей.

Всего в Красноярске около полутора тысяч остановок общественного транспорта. Программа по их ремонту продолжится.

 

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