Число банкротств выросло на треть в Красноярском крае

Увеличение числа поступивших заявлений произошло исключительно за счет роста числа заявлений о банкротстве физических лиц на 32 % (в 1 полугодии 2019 года поступило 593 заявления, в 1 полугодии 2020 года – 782 заявления), тогда как исков о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало меньше — на 15% и на 44% соответственно», — рассказали в пресс-службе арбитражного суда.

Одной из главных причин снижения количества исков о банкротстве юрлиц и ИП называется мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний и предпринимателей, занятых в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии.