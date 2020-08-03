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Число банкротств выросло на треть в Красноярском крае

Число банкротств выросло на треть в Красноярском крае
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярском крае в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост общего количества дел о финансовой несостоятельности составил 14 %.

#БИЗНЕС

Увеличение числа поступивших заявлений произошло исключительно за счет роста числа заявлений о банкротстве физических лиц на 32 % (в 1 полугодии 2019 года поступило 593 заявления, в 1 полугодии 2020 года – 782 заявления), тогда как исков о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало меньше — на 15% и на 44% соответственно», — рассказали в пресс-службе арбитражного суда.

Одной из главных причин снижения количества исков о банкротстве юрлиц и ИП называется  мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний и предпринимателей, занятых в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии.

 

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