Чиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупции
Четырнадцать сотрудников краевого управления Россельхознадзора обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщают представители региональной прокуратуры.
По данным ведомства, один из сотрудников числился на второй работе — при этом он не сообщил о дополнительном заработке нанимателю.
Двенадцать чиновников при заполнении деклараций скрыли факты владения недвижимостью и счетов в банках.
Одна сотрудница управления не предоставила сведения о сделке, стоимость которой превышает совокупный доход служащей и ее супруга за три года.
Значительное число государственных служащих нарушают предусмотренные законом запреты, ограничения и обязанности, установленных в целях предупреждения коррупции», — резюмировали в надзорном ведомстве.
Указанные сотрудники трудятся в службе ветеринарного и фитосанитарного надзора и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.