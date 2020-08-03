Чиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупции

По данным ведомства, один из сотрудников числился на второй работе — при этом он не сообщил о дополнительном заработке нанимателю.

Двенадцать чиновников при заполнении деклараций скрыли факты владения недвижимостью и счетов в банках.

Одна сотрудница управления не предоставила сведения о сделке, стоимость которой превышает совокупный доход служащей и ее супруга за три года.

Значительное число государственных служащих нарушают предусмотренные законом запреты, ограничения и обязанности, установленных в целях предупреждения коррупции», — резюмировали в надзорном ведомстве.

Указанные сотрудники трудятся в службе ветеринарного и фитосанитарного надзора и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.