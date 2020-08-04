Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ

Как сообщается на официальном портале правовой информации, замминистра финансов стала Ирина Окладникова.

Распоряжение подписано 30 июля, а опубликовано 3 августа.

Ирина Окладникова родилась в Красноярске в 1984 году. Окончила Красноярский государственный университет (ныне — СФУ) по специальности «Мировая экономика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Начинала карьеру в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ныне — Министерство экологии и рационального природопользования). Работала в ведомстве в течение 7 лет — с 2005 по 2012 годы. В 2012 году перешла на работу в Минфин РФ. Последняя должность до назначения на пост замминистра — директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов.