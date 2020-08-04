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Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ

Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
Автор фото: Акфаундер. Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил уроженку Красноярска, ранее работавшую в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края, заместителем министра финансов.

#НОВОСТИ

замминистра финансов Ирина ОкладниковаКак сообщается на официальном портале правовой информации, замминистра  финансов стала Ирина Окладникова.

Распоряжение подписано 30 июля, а опубликовано 3 августа.

Ирина Окладникова родилась в Красноярске в 1984 году. Окончила Красноярский государственный университет (ныне — СФУ) по специальности «Мировая экономика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Начинала карьеру в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ныне — Министерство экологии и рационального природопользования). Работала в ведомстве в течение 7 лет — с 2005 по 2012 годы. В 2012 году перешла на работу в Минфин РФ. Последняя должность до назначения на пост замминистра — директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов.

 
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