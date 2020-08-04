Две красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколада
Красноярские производители не первый раз поставляют в Китай свою продукцию. Ранее жители Поднебесной могли попробовать красноярский мед, воду и дикоросы, на очереди — шоколад.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, в сентябре две компании — «Делисерт корпорейшн» и «ТД Сибирская крепость» — поставят в Китай пробную партию шоколада.
В сентябре при содействии Центра поддержки экспорта компании будут представлены на выставке в городе Нинбо. Кроме выставочных образцов, компании уже готовят к поставке в Китай свои первые партии шоколада, каждая объемом около 100 кг», — уточнил он.
Пока в компании «Делисерт» планируют поставить в Китай классический шоколад, а в перспективе, как рассказал руководитель компании Иван Анкудинов, жители Китая смогут попробовать шоколад с местными таежными ягодами, вываренными сосновыми шишками.
Ранее DK.RU писал о планах компании «ТД Сибирская крепость» выйти на рынок Китая. Для этого в компании разработали сайт на английском и китайском языках. Субсидию предоставил Центр поддержки экспорта краевого Агентства развития бизнеса. Также DK.RU рассказывал о планах компаний «Делисерт корпорейшн» и «ТД Сибирская крепость» выйти со своим товаром на такие площадки, как Ozon, Wildberries и «Беру.ру»
Напомним, для продвижения на китайский рынок красноярских товаров в 2018 году создали совместную Дацинско-Енисейскую внешнеторговую компанию Yenisei. В Китай были отправлены мед, продукция из дикоросов, питьевая вода, сбитень и мука. Весной 2020 года должны были отправить очередную партию продуктов краевых производителей, но из-за пандемии планы сорвались.