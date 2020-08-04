Две красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколада

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, в сентябре две компании — «Делисерт корпорейшн» и «ТД Сибирская крепость» — поставят в Китай пробную партию шоколада.

В сентябре при содействии Центра поддержки экспорта компании будут представлены на выставке в городе Нинбо. Кроме выставочных образцов, компании уже готовят к поставке в Китай свои первые партии шоколада, каждая объемом около 100 кг», — уточнил он.

Пока в компании «Делисерт» планируют поставить в Китай классический шоколад, а в перспективе, как рассказал руководитель компании Иван Анкудинов, жители Китая смогут попробовать шоколад с местными таежными ягодами, вываренными сосновыми шишками.

Напомним, для продвижения на китайский рынок красноярских товаров в 2018 году создали совместную Дацинско-Енисейскую внешнеторговую компанию Yenisei. В Китай были отправлены мед, продукция из дикоросов, питьевая вода, сбитень и мука. Весной 2020 года должны были отправить очередную партию продуктов краевых производителей, но из-за пандемии планы сорвались.