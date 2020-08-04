Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
73,38
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Две красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколада

Две красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколада
Иллюстрация: pixnio.com

Красноярские производители не первый раз поставляют в Китай свою продукцию. Ранее жители Поднебесной могли попробовать красноярский мед, воду и дикоросы, на очереди — шоколад.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, в сентябре две компании — «Делисерт корпорейшн» и «ТД Сибирская крепость» — поставят в Китай пробную партию шоколада.

В сентябре при содействии Центра поддержки экспорта компании будут представлены на выставке в городе Нинбо. Кроме выставочных образцов, компании уже готовят к поставке в Китай свои первые партии шоколада, каждая объемом около 100 кг», — уточнил он.
Пока в компании «Делисерт» планируют поставить в Китай классический шоколад, а в перспективе, как рассказал  руководитель компании Иван Анкудинов, жители Китая смогут попробовать шоколад  с местными таежными ягодами, вываренными сосновыми шишками.
 
Ранее DK.RU писал о планах компании «ТД Сибирская крепость» выйти на рынок Китая. Для этого в компании разработали сайт на английском и китайском языках. Субсидию предоставил Центр поддержки экспорта краевого Агентства развития бизнеса. Также DK.RU рассказывал о планах компаний «Делисерт корпорейшн» и «ТД Сибирская крепость» выйти со своим товаром на такие площадки, как Ozon, Wildberries и «Беру.ру»
 
Напомним, для продвижения на китайский рынок красноярских товаров в 2018 году создали совместную Дацинско-Енисейскую внешнеторговую компанию Yenisei. В Китай были отправлены мед, продукция из дикоросов, питьевая вода, сбитень и мука. Весной 2020 года должны были отправить очередную партию продуктов краевых производителей, но из-за пандемии планы сорвались.
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФУроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
  • Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделеОчередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе
  • Красноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в странеКрасноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в стране
  • В Хакасии ослабили режим: возобновляют работу детские развлекательные центрыВ Хакасии ослабили режим: возобновляют работу детские развлекательные центры
  • Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском краеПравительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.