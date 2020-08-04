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Самый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театром

Самый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театром
Иллюстрация: yandex.ru

За последние пять лет покинувший «Современник» артист заключил десять крупных контрактов. В истории его ИП зафиксированы госзакупки на общую сумму 98,639 млн рублей.

#НОВОСТИ

Актер в основном работал в таких учреждениях культуры, как Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, Свердловская и Карельская филармонии. За каждый концерт или спектакль Гармашу платили от 160 до 299 тыс. рублей, — сообщает газета «Комсомольская правда».

За 535 тыс. рублей актер дважды появился на сцене Красноярского театра в качестве чтеца — это самый дорогой контракт в его истории ИП. Во время гастролей ему также оплачивали авиабилеты бизнес-класса и четырехзвездочную гостиницу.

Гармаш заработал большую сумму не только благодаря театру, но и за счет рекламы. С 2016 по 2018 год артист получил более 96 млн рублей за три рекламных заказа.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом ушел из «Современника». Он объявил об этом посредством сообщения в общий чат сотрудников театра, где назвал сложившуюся в нем ситуацию чудовищной.

Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.

 

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