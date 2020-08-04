В Красноярске на четыре дня перекроют Марковского

Для обеспечения безопасности участок Марковского от ул. Парижской Коммуны до Сурикова сегодня вечером закроют для движения, ограничение продлится до 22.00 часов 8 августа.

Это единственный участок в городе, где работы решено провести с полным перекрытием проезжей части, потому что на участке в районе гимназии № 2 улица имеет сложную конфигурацию и небольшую ширину.

Остальные участки улицы Марковского для асфальтирования перекрывать полностью не планируется, работы там будут проводить с частичным перекрытием проезжей части.

Для скорейшего завершения работ водителей просят не только исключить этот участок из своих маршрутов, но и не оставлять там автомобили, не занимать парковочные карманы.