На юге Красноярского края предложили создать парк экотуризма

Активисты хотят создать туристско-рекреационный кластер, куда войдёт и парк экотуризма, и особо охраняемая природная территория «Центральный Саян». Общая площадь кластера должна составить 17 тыс. кв. км. По словам волонтеров, их основная цель — максимально сохранить бассейн реки Казыр (Курагинский район) от промышленного загрязнения. Опасения у волонтеров вызывают планы по добыче на реке россыпного золота и строительству дороги на Ак-Сугское месторождение.

Чтобы сохранить уникальную природу края, важно создать туристско-рекреационный кластер», — подчеркивают волонтеры.

Напомним, экологическое общественное движение было создано в прошлом году небольшой группой жителей из нескольких деревень, расположенных вдоль реки Казыр. За год, по словам волонтеров, они проводили рейды на участок, где велись изыскания золота в бассейне ручья Дремучка и обращались в надзорные органы, если фиксировали нарушения. Также им удалось предварительно договориться с компанией «Интергео», которая планирует строить трассу Ак-Суг – Журавлёво вдоль берега реки Казар, о финансировании проекта по созданию особо охраняемой природной территории.

Непосредственно к созданию парка экотуризма и туристско-рекреационного кластера активисты пока не приступали. Реализовать проект они планируют за 7 лет, то есть с 2020 по 2027 годы, но пока волонтеры рассказывают о планах на ближайший период.

Так, к примеру, в августе активисты планируют открыть социально-культурное экокафе в деревне Гуляевка, расположенной вдоль реки Казыр. Как поясняют добровольцы, «в кафе будет происходить культурный обмен, обсуждение проекта парка «Центральный Саян», концепции экотуризма». А в сентябре-октябре инициативные жители Курагинского района проект презентуют в Германии. Весной следующего года «запланирован волонтёрский проект для развития зимнего экотуризма» с участием волонтеров из других стран и жителей ряда деревень Курагинского района. Тогда же с участием международных волонтеров планируют разработать и какой-то летний проект, направленный на сохранение природы юга Красноярского края.

Дальнейшими планами — до 2027 года — активисты пока не делятся.