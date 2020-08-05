На юге Красноярского края предложили создать парк экотуризма
Волонтеры вышли с предложением создать природный парк в Красноярском крае. На реализацию проекта отводится аж 7 лет.
Активисты хотят создать туристско-рекреационный кластер, куда войдёт и парк экотуризма, и особо охраняемая природная территория «Центральный Саян». Общая площадь кластера должна составить 17 тыс. кв. км. По словам волонтеров, их основная цель — максимально сохранить бассейн реки Казыр (Курагинский район) от промышленного загрязнения. Опасения у волонтеров вызывают планы по добыче на реке россыпного золота и строительству дороги на Ак-Сугское месторождение.
Чтобы сохранить уникальную природу края, важно создать туристско-рекреационный кластер», — подчеркивают волонтеры.
Напомним, экологическое общественное движение было создано в прошлом году небольшой группой жителей из нескольких деревень, расположенных вдоль реки Казыр. За год, по словам волонтеров, они проводили рейды на участок, где велись изыскания золота в бассейне ручья Дремучка и обращались в надзорные органы, если фиксировали нарушения. Также им удалось предварительно договориться с компанией «Интергео», которая планирует строить трассу Ак-Суг – Журавлёво вдоль берега реки Казар, о финансировании проекта по созданию особо охраняемой природной территории.
Непосредственно к созданию парка экотуризма и туристско-рекреационного кластера активисты пока не приступали. Реализовать проект они планируют за 7 лет, то есть с 2020 по 2027 годы, но пока волонтеры рассказывают о планах на ближайший период.
Так, к примеру, в августе активисты планируют открыть социально-культурное экокафе в деревне Гуляевка, расположенной вдоль реки Казыр. Как поясняют добровольцы, «в кафе будет происходить культурный обмен, обсуждение проекта парка «Центральный Саян», концепции экотуризма». А в сентябре-октябре инициативные жители Курагинского района проект презентуют в Германии. Весной следующего года «запланирован волонтёрский проект для развития зимнего экотуризма» с участием волонтеров из других стран и жителей ряда деревень Курагинского района. Тогда же с участием международных волонтеров планируют разработать и какой-то летний проект, направленный на сохранение природы юга Красноярского края.
Дальнейшими планами — до 2027 года — активисты пока не делятся.
Справка
Границы туристско-рекреационного кластера «Центральный Саян» вверх по течению реки Казыр пройдут от села Тюхтят Красноярского края Курагинского района, на западе займут небольшую часть Каратузского района. Южная часть границы пройдет по Шандынскому хребту. Далее продолжится по хребту Ергак-Таргак-Тайга, захватывая притоки Казыра с левого берега. На востоке дойдет почти до границы с Иркутской областью. Северная часть пройдет по хребту Крыжина. На Северо-Западе территория должна включить в себя группу Тиберкульских и Можарских озёр.