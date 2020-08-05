Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,28
86,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским производителям пеллет компенсируют затраты на логистику

Красноярским производителям пеллет компенсируют затраты на логистику
Иллюстрация: pixabay.com

Топливные гранулы включили в обновленный перечень продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Теперь их производители смогут получать субсидии из бюджета.

#НОВОСТИ
Пеллеты включили в список промышленной продукции, производители которой могут получить государственную поддержку из федерального бюджета, еще в июле 2020 года. Но федеральный Минпромторг утвердил его только сейчас. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.
 
Однако компенсировать будут только расходы на транспортировку пеллет.
Красноярский край по итогам первого полугодия 2020 года занимает третье место среди субъектов Российской Федерации по производству топливных гранул. Поэтому данный механизм господдержки будет востребован в нашем регионе», — говорит министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.
По словам чиновника, красноярскими пеллетами сейчас активно интересуются азиатские страны — например, Япония и Южная Корея. Он уверен, что компенсация транспортных расходов их производителям будет способствовать увеличению объемов их производства и расширению рынка сбыта.
 
Для получения означенной субсидии в 2021 году необходимо принять участие в квалификационном отборе Минпромторга России. Срок предоставления документов с 1 по 31 августа 2020. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФУроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
  • Очередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделеОчередное ослабление карантина в Красноярском крае может пройти на следующей неделе
  • Красноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в странеКрасноярский край входит в десятку анти-лидеров по COVID-19 в стране
  • Правительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском краеПравительство приняло поправки для разработки новых месторождений в Красноярском крае
  • Чиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупцииЧиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупции
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.