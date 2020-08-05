Красноярским производителям пеллет компенсируют затраты на логистику

Пеллеты включили в список промышленной продукции, производители которой могут получить государственную поддержку из федерального бюджета, еще в июле 2020 года. Но федеральный Минпромторг утвердил его только сейчас. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Однако компенсировать будут только расходы на транспортировку пеллет.

Красноярский край по итогам первого полугодия 2020 года занимает третье место среди субъектов Российской Федерации по производству топливных гранул. Поэтому данный механизм господдержки будет востребован в нашем регионе», — говорит министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

По словам чиновника, красноярскими пеллетами сейчас активно интересуются азиатские страны — например, Япония и Южная Корея. Он уверен, что компенсация транспортных расходов их производителям будет способствовать увеличению объемов их производства и расширению рынка сбыта.

Для получения означенной субсидии в 2021 году необходимо принять участие в квалификационном отборе Минпромторга России. Срок предоставления документов с 1 по 31 августа 2020. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра.