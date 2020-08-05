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Красноярскую книжную ярмарку перенесли в онлайн

Красноярскую книжную ярмарку перенесли в онлайн
Иллюстрация: pixabay.com

Тема Красноярской ярмарки книжной культуры 2020 года — «Новая этика». Будто бы вторя ей, и само мероприятие тоже пройдет в другом формате — онлайновом.

#НОВОСТИ
Красноярская ярмарка книжной культуры в этом году полностью пройдет в онлайн-формате. Об этом организатор мероприятия — Фонд Михаила Прохорова — сообщил на своей странице в социальных сетях.
 
Такое решение было принято «в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией... ...чтобы исключить любые риски для жителей Красноярского края и ближайших регионов», сказано в посте.
 
Как рассказала DK.RU куратор ярмарки Анастасия Ханина, организаторы планируют создать полноценный сайт КРЯКК, где каждый гость ярмарки сможет виртуально посетить ее: походить по выставочным пространствам, послушать выступления, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть спектакли и документальное кино.
Что же касается именно самой книжной ярмарки — это будет отдельный раздел на сайте, где мы воссоздадим два наших книжных павильона. Вы сможете самостоятельно пройтись по рядам выставки, выбирая, в какое издательство вы бы хотели заглянуть», — говорит Ханина.
Доставлять приобретенные книги будут сами издательства. Ханина уверена, что проблем с этим не будет, поскольку за время пандемии почти все из них отработали механизм онлайн-покупок.
 
Однако длиться «новый» КРЯКК будет всего два дня, вместо пяти как это было в онлайн-формате.
Это будет двухдневный онлайн-интенсив, концентрат самого интересного и актуального, того, что можно провести в вебе без смысловых потерь. Тема „Новая этика“ перенесется на следующий год и полностью будет раскрыта уже в 2021-м», — рассказывает Анастасия Харина.
О финансовой стороне перехода КРЯКК в онлайн-формат, организаторы не говорят, уточняя, что сейчас только просчитывают бюджет.
 
Это будет уже 14 книжная ярмарка, которую Фонд Прохорова проводит в Красноярске. В прошлом году ее посетило свыше 45 тысяч человек. 270 издательств представили на ней свою продукцию. Более 130 тысяч экземпляров книг было куплено гостями ярмарки.
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