От красноярцев начали собирать заявки на благоустройство дворов в 2021 году

Во-первых, дом должен быть построен до 2008 года и не быть аварийным. Во-вторых, по дворовой территории не должно быть земельных споров, а у управляющей компании — долгов. В-третьих, жители должны обязательно провести общее собрание собственников, где определить перечень работ, размеры софинансирования, ответственных лиц. Еще одно немало важное условие — активность. Жильцы дома должны принимать непосредственное участие в благоустройстве — от проектирования и контроля за подрядчиками, до физической помощи и софинансирования работ средствами со счета своего дома.

От размера софинансирования зависит и перечень работ. К примеру, если жители готовы инвестировать в благоустройство двора не менее 2% от стоимости работ, то можно будет выполнить «минимальный перечень работ». Во дворе отремонтируют проезды, тротуары, освещение, установят уличную мебель. При большем размере софинансирования можно, например, установить детскую или спортивную площадку.

Отметим, со следующего года благоустройство дворов будет вестись комплексно. Как пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства, приоритет при распределении финансирования получат дворы, где жители и управляющие компании вместе с благоустройством двора проведут и другие работы.

Например, приведут в порядок фасад дома (стены, цоколь, отмостку), входные группы (крыльцо, козырьки, двери), спуски в подвалы, установят красивые ограждения, разобьют газоны, цветники, проведут озеленение. Причем сделают это все за счет квартплаты или взносов на капремонт», — добавили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Для каждого двора может быть подана только одна заявка. Их ждут в районных администрациях до 20 августа.

Дворы будут благоустраивать в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За четыре года в Красноярске отремонтировали 479 дворовых территорий, больше всего в 2017 году — 215. В этом году по программе планируют благоустроить 61 двор.