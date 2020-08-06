Бизнесменам сдадут в аренду новые павильоны проката на острове Татышев

Пока на острове в районе Октябрьского моста установлено три всесезонных павильона проката. До конца осени здесь должны появиться еще четыре точки. Павильоны сделаны в едином стиле — из дерева и стекла. Торговая точка состоит из двух частей — внешней и внутренней. Под навесом можно разместить спортинвентарь (велосипеды, самокаты, электрические скутеры), а внутри павильона кафе или другое досуговое заведение.

Крытые помещения позволят дать предпринимателям места, где они смогут вести свой бизнес без помех и в соответствии со всеми нормативами», — прокомментировали в пресс-службе горсовета.

Как уточнил руководитель «Центра реализации социальных проектов» Евгений Пьянков, конструкцию павильонов будут еще дорабатывать с учетом пожеланий бизнесменов и посетителей острова.

Как только улучшится эпидемиологическая обстановка, в Красноярске объявят конкурсы по поиску арендаторов, сообщили в пресс-службе горсовета. По предварительным данным, стоимость аренды одного такого всесезонного павильона обойдется в 53 тысячи рублей. Контракт планируют заключать на длительный срок — от 1,5 до 3 лет.