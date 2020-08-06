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Бизнесменам сдадут в аренду новые павильоны проката на острове Татышев

Бизнесменам сдадут в аренду новые павильоны проката на острове Татышев
Иллюстрация: пресс-служба Горсовета

На прошлой неделе на острове Татышев появились новые торговые точки, в которых можно разместить пункт прокат спортинвентаря, а также, к примеру кафе.

#НОВОСТИ
Пока на острове в районе Октябрьского моста установлено три всесезонных павильона проката. До конца осени здесь должны появиться еще четыре точки. Павильоны сделаны в едином стиле — из дерева и стекла. Торговая точка состоит из двух частей — внешней и внутренней. Под навесом можно разместить спортинвентарь (велосипеды, самокаты, электрические скутеры), а внутри павильона кафе или другое досуговое заведение. 
Крытые помещения позволят дать предпринимателям места, где они смогут вести свой бизнес без помех и в соответствии со всеми нормативами», — прокомментировали в пресс-службе горсовета.
Как уточнил руководитель «Центра реализации социальных проектов» Евгений Пьянков, конструкцию павильонов будут еще дорабатывать с учетом пожеланий бизнесменов и посетителей острова. 
 
Как только улучшится эпидемиологическая обстановка, в Красноярске объявят конкурсы по поиску арендаторов, сообщили в пресс-службе горсовета.  По предварительным данным, стоимость аренды одного такого всесезонного павильона обойдется в 53 тысячи рублей. Контракт планируют заключать на длительный срок — от 1,5 до 3 лет. 
 
Автор: Валерия Петрова
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