Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,28
86,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ведьмаки и джедаи померились сверхсилой в кросс-консалтинге ДК (ВИДЕОВЕРСИЯ)

Ведьмаки и джедаи померились сверхсилой в кросс-консалтинге ДК (ВИДЕОВЕРСИЯ)
Иллюстрация: коллаж ДК

Июльский кросс-консалтинг издания «Деловой квартал» в Красноярске прошел в виде состязания ведьмаков и джедаев красноярского бизнеса. Спойлер: победили джедаи.

#БИЗНЕС
Идею персонификации красноярского бизнеса в стиле культовых кинобаллад подсказало само время. В странные, смутные времена, когда перспективы туманны, ресурсы на исходе и помощи особо ждать неоткуда, наступает время особых людей, — сверхсмелых, сверхпредприимчивых, сверхспособных в чем-либо. Это время прирожденных предпринимателей и уникальных профи.
 
«Условно мы поделили сверхпредпринимателей и сверхпрофи на два больших и славных геройских клана — Ведьмаки и Джедаи. Кто это такие?
 
Джедаи — рыцари бизнеса, владеющие мечом предпринимательской суперсилы. Это они переобувают бизнесы в полете, запускают взрывные направления, одним взмахом меча разворачивают бизнес из тупика — к успеху. Ведьмаки — воины бизнеса, пережившие годы испытаний и тренировок кризисами, тяготами российских налогов и законов, судебными тяжбами, диалогом с властями. Стойкость, интуиция, опыт достигли у ведьмаков уровня сверхспособностей», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.
 
После каждого выступления спикер-пул кросс-консалтинга определял к какому клану отнести выступившего, кто он: ведьмак или джедай? По окончанию конференции станет понятно, что джедаев среди предпринимателей больше.
 
Спикеры:
  • Артем Бадюков, СЕО SensoRehab — Джедай
  • Иван Бурда, директор ювелирного дома «Ремикс» — Джедай
  • Светлана Буриченко, основатель магазина рыбных деликатесов «Рыба пила» — Джедай
  • Ольга Дубровская, телеведущая, видеотренер — Ведьмак
  • Василий Захарюта, собственник сети цирюлен «Тайга», основатель Сибирской школы барберов — Джедай
  • Наталья Карчевская, управляющий партнер Catering Bellini group  — Джедай
  • Алексей Кулеш, вице-спикер Законодательного
  • собрания Красноярского края — Ведьмак
  • Юлия Норман, эксперт в области профайлинга и детекции лжи — Ведьмак
  • Анатолий Фомин, генеральный директор компании «Фабрика решений» — Ведьмак
 
Как это было — смотрите в видеоверсии.
 
 
Следующий кросс-консалтинг состоится в сентябре и будет посвящен старту делового сезона в новой реальности.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФУроженка Красноярска назначена заместителем министра финансов РФ
  • На юге Красноярского края построят два молочных предприятияНа юге Красноярского края построят два молочных предприятия
  • Чиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупцииЧиновников краевого управления Россельхознадзора подозревают в коррупции
  • Самый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театромСамый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театром
  • Две красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколадаДве красноярские компании поставят в Китай первую партию шоколада
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.