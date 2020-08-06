Ведьмаки и джедаи померились сверхсилой в кросс-консалтинге ДК (ВИДЕОВЕРСИЯ)
Июльский кросс-консалтинг издания «Деловой квартал» в Красноярске прошел в виде состязания ведьмаков и джедаев красноярского бизнеса. Спойлер: победили джедаи.
Идею персонификации красноярского бизнеса в стиле культовых кинобаллад подсказало само время. В странные, смутные времена, когда перспективы туманны, ресурсы на исходе и помощи особо ждать неоткуда, наступает время особых людей, — сверхсмелых, сверхпредприимчивых, сверхспособных в чем-либо. Это время прирожденных предпринимателей и уникальных профи.
«Условно мы поделили сверхпредпринимателей и сверхпрофи на два больших и славных геройских клана — Ведьмаки и Джедаи. Кто это такие?
Джедаи — рыцари бизнеса, владеющие мечом предпринимательской суперсилы. Это они переобувают бизнесы в полете, запускают взрывные направления, одним взмахом меча разворачивают бизнес из тупика — к успеху. Ведьмаки — воины бизнеса, пережившие годы испытаний и тренировок кризисами, тяготами российских налогов и законов, судебными тяжбами, диалогом с властями. Стойкость, интуиция, опыт достигли у ведьмаков уровня сверхспособностей», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.
После каждого выступления спикер-пул кросс-консалтинга определял к какому клану отнести выступившего, кто он: ведьмак или джедай? По окончанию конференции станет понятно, что джедаев среди предпринимателей больше.
Спикеры:
- Артем Бадюков, СЕО SensoRehab — Джедай
- Иван Бурда, директор ювелирного дома «Ремикс» — Джедай
- Светлана Буриченко, основатель магазина рыбных деликатесов «Рыба пила» — Джедай
- Ольга Дубровская, телеведущая, видеотренер — Ведьмак
- Василий Захарюта, собственник сети цирюлен «Тайга», основатель Сибирской школы барберов — Джедай
- Наталья Карчевская, управляющий партнер Catering Bellini group — Джедай
- Алексей Кулеш, вице-спикер Законодательного
- собрания Красноярского края — Ведьмак
- Юлия Норман, эксперт в области профайлинга и детекции лжи — Ведьмак
- Анатолий Фомин, генеральный директор компании «Фабрика решений» — Ведьмак
Как это было — смотрите в видеоверсии.
Следующий кросс-консалтинг состоится в сентябре и будет посвящен старту делового сезона в новой реальности.