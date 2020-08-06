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Шира вновь в топе самых популярных озёр Хакасии

Шира вновь в топе самых популярных озёр Хакасии
Иллюстрация: media.mts.ru

ВПАО «МТС» составила рейтинг самых популярных озер Хакасии, проанализировав обезличенный мобильный трафик за первые два летних месяца 2020 года. Самыми популярными стали озера Шира, Белё и Ханкуль.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Это объясняется изменившимися из-за пандемии короновируса трендами летнего отдыха, ростом интереса к региону с точки зрения развития туристической отрасли, а также повышению внимания жителей к местным достопримечательностям в целом.

Лидером в рейтинге самых посещаемых озёр региона второй год подряд остаётся Шира, минеральное озеро с наиболее развитой, относительно других мест отдыха в регионе, инфраструктурой. Отдыхающие из Хакасии и соседних регионов приезжают сюда не только на выходные, но и на несколько дней в отпуск. По данным аналитиков МТС, именно в этом популярном туристическом месте отмечается наибольший объем голосового и интернет-трафика*. Абоненты МТС активно выкладывают фото и видео в сети Instagram и общаются в мессенджерах.

Второе по популярности место – озеро Белё. На берегах этого водоема за последние год появились базы отдыха и кемпинги, которые оказались очень востребованы этим летом. Кроме того, здесь же находятся места для палаточного отдыха. В июле МТС запустила сеть LTE в окрестностях Белё. Благодаря этому путешественникам, которые здесь отдыхают, стали доступны современные цифровые сервисы МТС.

Третье место по объему пользования голосовыми услугами и мобильным интернетом занимает озеро Ханкуль, республиканский памятник природы. Инфраструктура здесь развита слабо, возможно, поэтому люди приезжают на отдых ненадолго.

Анализ роста мобильного трафика также показал увеличение туристического поток в районе Приискового — в этом поселке останавливаются туристы из Москвы, Красноярска и Хакасии на пути к Ивановским озерам. Зимой прошлого года МТС обеспечила это популярное туристическое место связью 4G, так что в поселке и его окрестностях отдыхающие могут не только звонить родным и друзьям, но и «заливать» сториз и видеоконтент в социальные сети, просматривать ленту новостей, общаться через мессенджеры.

И замыкает рейтинг самых популярных водоемов Хакасии озеро Баланкуль. В июне МТС первым из операторов запустил сеть LTE, так что абоненты теперь могут не только звонить, но и общаться через социальные сети и мессенджеры. 

Туристический потенциал Хакасии в этом году оценили не только отдыхающие из Красноярского края. Как место отдыха республику открыли региональные туристические агенты и представители туроператоров из других регионов, в том числе и из Москвы. Туризм может стать одним из важнейших драйверов развития экономики региона. Наш вклад в это — улучшение качества связи в популярных туристических местах, и мы продолжим работать над этой задачей и в межсезонье», — прокомментировала директор МТС в Республике Хакасия Олеся Ширяева.

 

*Для анализа учитывались данные интернет-трафика, а также голосового трафика за июнь и июль 2020 года.

 

 

 

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