«Умное» видеонаблюдение поможет красноярскому бизнесу эффективно выйти из пандемии

Уже практически четыре месяца красноярский бизнес живет в условиях пандемии коронавируса. Чем ближе выход из нее, тем больше вопросов к той реальности, в которой придется работать, после того как эпидемия отступит. Кто сейчас возьмется предсказать, останется ли обязательным использование средств индивидуальной защиты или соблюдение правил дистанции? Между тем меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических норм, влекут серьезные затраты и риски.

Сейчас во всем мире возрос интерес к IT-решениям, которые обеспечивают соблюдение этих норм. К примеру, в Мехико еще в апреле начали тестировать систему, позволяющую определять температуру человека в потоке. Подобными устройствами оборудована железная дорога в провинции Цзянси в Китае. Больницы провинции Хубэй, где произошла первоначальная вспышка Covid-2019, установили у себя камеры, способные распознавать лица даже в масках. Да и вообще, как сообщила The Financial Times компания Hanwang, производящая подобные устройства, спрос на их продукцию с начала пандемии вырос с 50 % до 95 %.

Видеокамеры как средство контроля используются давно и многими — магазины, рестораны, кинотеатры и т. п. Но их функционал можно легко расширить. Достаточно добавить к существующей системе видеофиксации дополнительное программное обеспечение, предоставляемое в формате услуги и не требующее установки на оборудование клиента. Оно будет анализировать изображение и реагировать на определенные события (например, появление в торговом зале человека без маски, превышение числа людей в заданной области и т. д.)», — рассказывает директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Еще один вызов для бизнеса связан с возвращением старой и завоеванием новой аудитории. Поведенческие паттерны в период режима самоизоляции изменились, у людей снизились доходы. Для того чтобы вернуть доковидный трафик, мало просто вновь распахнуть двери кафе или магазина. Люди отвыкли пользоваться многими услугами, забыли о спецпредложениях, да и просто стали настороженнее — все это необходимо учитывать, чтобы максимально эффективно настроить клиентский сервис. Начинать придется с изучения аудитории и ее поведенческих особенностей. По сути, бизнесу придется заново познакомиться со своими клиентами. Собрать максимально полную информацию также поможет система интеллектуального видеонаблюдения.

Цена вопроса как ключевой фактор — еще одна примета новой реальности. Дополнительные затраты становятся для бизнеса проблемой. «Умное видеонаблюдение» не требует особых финансовых вложений. Его можно легко реализовать на существующей системе видеофиксации предприятия. Плата же за пользование программным обеспечением начисляется помесячно, что сегодня наиболее оптимально. К тому же у МТС она самая низкая на рынке», — говорит директор красноярского филиала МТС.

За эти деньги предприниматель получит систему, которая позволит ему избежать трат, связанных с «традиционными» способами контроля. К примеру, многие предприятия сегодня нанимают отдельных специалистов, задача которых — следить за соблюдением антиковидных предписаний. А это дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда, которая, даже при условии того, что зарплата этого контролера не превышает МРОТ (в Красноярске — 19 408 рублей), много выше платы за видеонаблюдение. Работает же последняя много эффективнее: в отличие от человека, система может быть во многих местах одновременно. Это в разы снижает вероятность упустить что-либо и попасть под штрафные санкции, которые весьма чувствительны: для юрлиц они могут доходить до 300 тыс. рублей.

Параметры услуги интеллектуального видеонаблюдения от МТС позволяют внедрять ее как комплексно, включая оснащение объекта собственно системой видеоконтроля и аналитики, при этом переводя расходы в операционные за счет применения схемы аренды оборудования, так и масштабировать существующие системы практически без ограничений. Так, запустить тестовую услугу на существующей системе видеонаблюдения можно самостоятельно из кабинета на портале МТС, а в дальнейшем эксплуатировать ее и управлять ее объемом без приобретения ПО в собственность.