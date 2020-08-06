Анна Прохорова открывает еще один корнер в Красноярске

О готовящемся открытии еще одного корнера [«угол» в мулитибрендовом магазине, выделенный одной марке] Анна Прохорова сообщила на своей странице в Facebook. Работать он будет в креативном пространстве Yushin Brothers.

До этого момента таких торговых точек (корнер — «угол» в мулитибрендовом магазине, выделенный одной марке) в Красноярске у Прохоровой было три — в микрорайнах «Южный берег» и «Преображенский», а также на проспекте Мира, 120. Как и в этих точках, в новой будут продаваться товары, изготовленные по дизайн-проектам Прохоровой — торговая марка «#мояпрекраснаябытовуха». В их числе различные предметы быта — сумки, авоськи, разделочные доски и т.п. К тому же в ближайшее время ассортимент пополниться деревянной посудой и домашней одеждой.

Новый корнер мы открываем в коллаборации, пока не скажу с кем. К тому же, он будет отличаться несколько провокационным форматом», — рассказала Анна Прохорова DK.RU.

По ее словам, особых вложений в запуск новой точки не потребовалось — все товары партнеры проекта из числа местных компаний изготовили, что называется, под реализацию.

Конкретную дату запуска нового корнера Прохорова не называет, ссылаясь на то, что ожидается поставка неких товаров от партнеров из-за рубежа.

Как только они придут, мы сразу откроемся — в Yushin Brothers уже все готово», — говорит Прохорова.

Первый корнер в Красноярске (в мкрн «Южный берег») Анна Прохорова открыла в начале августа 2019 года. За прошедший год, по ее оценкам, их чистая прибыль составила порядка 400 тысяч рублей.