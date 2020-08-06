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Золото впервые в истории стоит $2000 за унцию

Золото впервые в истории стоит $2000 за унцию
Иллюстрация: lineartworks.ru

Один из главных бенефициаров этого праздника — совладелец ПАО «Полюс» Сулейман Керимов, который на росте цен возглавил российский список Forbes, — сообщает издание The Bell.

#МНЕНИЯ

У аналитиков нет сомнений, что на этом рост цен не окончен: в золото переложены еще далеко не все триллионы долларов, которые в обычной ситуации инвестируются в гособлигации США.

Золото — один из двух главных защитных активов, которые всегда дорожают в кризис. Но в этот кризис золото стало главным защитным активом — доходность второго, гособлигаций США, резко упала из-за снижения ставки ФРС, а у части выпусков стала отрицательной.

В том, что исторический рубеж $2000 будет взят, было мало сомнений еще в начале июля, когда до него оставалось $200, а Goldman Sachs еще в середине июня записал эту цифру в свой текущий прогноз.

Вторая причина для быстрого роста цен на золото (впрочем, также связанная с политикой ФРС) — резкое ослабление доллара, для которого июль стал худшим месяцем за последнее десятилетие. Американская валюта дешевеет по мере того, как ФРС продолжает печатать деньги для финансирования антикризисных программ. После начала пандемии американский центробанк уже напечатал $3 трлн, на очереди — новый пакет еще на $1 трлн.

Всего с начала года золото подорожало почти на 35%, и продолжит дорожать дальше, уверены аналитики. Новый 12-месячный прогноз Goldman Sachs, выпущенный 28 июля, — $2300 за унцию. Золото будет расти с каждым новым вливанием мировых центробанков в экономику, а также на фоне сохраняющейся неопределенности с эпидемией COVID-19 в США. Не удивительно на фоне новостей вроде сегодняшней — о том, что на въезде в Нью-Йорк выставят блокпосты и начнут отправлять на принудительный карантин, где будут измерять температуру и оправлять на принудительный карантин заболевших.

«Быки» рынка драгметаллов рассчитывают на еще далеко не исчерпанные триллионы с долгового рынка, которые будут и дальше перекладываться в золото, пишет Bloomberg. Вложения в золото в индексных фондах и на бирже Comex составляют всего 0,6% от 40-триллионного портфеля инвестфондов — это все еще меньше, чем на историческом пике в 2012 году, — и эта цифра легко может удвоиться, отмечают аналитики UBS.

Я буду брать золото, ведь в ближайшем будущем нас ждет то же, что и сейчас: больше печатания денег», — сказал Bloomberg Патрик Армстронг, директор по инвестициям Plurimi Wealth, одного из многих фондов, которые перекладываются из «трежерис» в золото.

Больше всех от роста цен на золото в России выиграл миллиардер Сулейман Керимов, чья семья владеет золотодобывающей компанией Polyus. Bloomberg уже включал его в тройку главных мировых бенефициаров роста (в нее входил и еще один россиянин, владелец Polymetal Александр Несис). А сегодня семья Керимова впервые возглавила российский список Forbes, пересчитываемый в реальном времени. Состояние Керимова и его родственников, по оценке Forbes, достигло $24,7 млрд. В этом Керимову не помешали даже американские санкции, которые на него были наложены 6 апреля 2018 года — одним указом с Олегом Дерипаской, который в результате потерял контроль над Rusal и половину состояния.

 

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