В Красноярске мигранты устроили массовую драку со стрельбой возле рынка «Южный-2»

В МВД утверждали, что стрельбы не было, однако на записях очевидцев слышны звуки выстрелов. В полиции также не называют произошедшее дракой, так как участники конфликта не признают, что дрались. 6 августа ведомство начало проверку на рынке, в ней также примут участие сотрудники регионального управления Федеральной миграционной службы (ФНС) — они выяснят, соблюдают ли продавцы паспортный режим, — сообщает Lenta.ru.

Утром 6 августа на рынок приехала съемочная группа телекомпании «Енисей». Корреспондентка рассказала, что большинство торговцев отрицают конфликт, однако некоторые подтвердили, что была потасовка. Один из работников заявил, что «два молодых пацана друг с другом поссорились, и все». Администрация рынка проверила записи видеокамер и сообщила, что драка все же была. Видеоролики передали полицейским.