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Организаторы Канского видеофестиваля запустили СОПРОМАТ-ТВ

Организаторы Канского видеофестиваля запустили СОПРОМАТ-ТВ
Иллюстрация: предоставлено организаторами фестиваля

Организаторы XIX Международного Канского видеофестиваля представили платформу СОПРОМАТ-ТВ. Здесь будут транслировать все фестивальные мероприятия.

#НОВОСТИ
СОПРОМАТ-ТВ — это канал на YouTube. В дни фестиваля, с 23 по 29 августа, здесь будет идти круглосуточное вещание всей запланированной программы. Зрители из любой страны смогут присоединиться к обсуждению членами жюри конкурсных работ. В этом году в жюри вошли художник, актер, телеведущий и музыкант Сергей Пахомов, художник Александр Меламид, историк Анатолий Голубовский, арт-критик Владимир Дудченко, композитор Антон Силаев и режиссер независимой киностудии Troma Entertainment Том Демикко. На международном конкурсе будет представлено 35 фильмов из 18 стран.
 
Как рассказал директор фестиваля Павел Лабазов, уже сейчас на канале СОПРОМАТ-ТВ можно посмотреть трейлеры конкурсной программы, в каталоге фестиваля размещенв программа передач. Оформлением канала занимались дизайнер Андрей Ольшевский и кинокомпозитор Антон Силаев. 
 
Напомним, международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года. В этом году из-за пандемии мероприятие впервые пройдет онлайн.
 
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