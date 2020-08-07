В Красноярском крае внедряют новую систему управления пассажирскими перевозками

О новшествах, внедряемых на автотранспортных предприятиях края, рассказал у себя на странице в Facebook министр транспорта региона Константин Димитров.

По словам министра, в скором времени перевозчики смогут повсеместно контролировать происходящее на маршрутах. С помощью специального оборудования и программного обеспечения можно будет отслеживать маршрут, локацию автобуса в данный момент, знать, что происходит в салоне транспортного средства.

По сути нововведение поможет перевозчику быть в курсе абсолютно всего. Он сможет оценивать, нарушает ли кто-то из водителей расписание, превышает ли скорость, проезжает ли остановки или, наоборот, забирает пассажиров, где придётся. В то же время в чрезвычайной ситуации система станет для водителей своего рода гарантией безопасности. Если техника вдруг, подведёт в мороз, сигнал о поломке, а также данные о том, сколько пассажиров на рейсе, тут же поступят диспетчеру и экстренным службам», — рассказал Константин Димитров.

С понедельника новую систему управления пассажирскими перевозками начнут тестировать на краевом АТП. Инструктаж пройдут диспетчеры, кондукторы и водители. Новые технологии уже опробованы и ими пользуются в «Автоколонне 1967».