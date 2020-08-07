Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.08
73,03
86,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае внедряют новую систему управления пассажирскими перевозками

В Красноярском крае внедряют новую систему управления пассажирскими перевозками
Иллюстрация: Константин Димитров

Цифровые технологии в пассажирских перевозках начнут тестировать в краевом АТП. Опыт работы со специальным программным обеспечением уже есть у «Автоколонны 1967».

#НОВОСТИ
О новшествах, внедряемых на автотранспортных предприятиях края, рассказал у себя на странице в Facebook министр транспорта региона Константин Димитров.
 
По словам министра, в скором времени перевозчики смогут повсеместно контролировать происходящее на маршрутах. С помощью специального оборудования и программного обеспечения можно будет отслеживать маршрут, локацию автобуса в данный момент, знать, что происходит в салоне транспортного средства. 
По сути нововведение поможет перевозчику быть в курсе абсолютно всего. Он сможет оценивать, нарушает ли кто-то из водителей расписание, превышает ли скорость, проезжает ли остановки или, наоборот, забирает пассажиров, где придётся. В то же время в чрезвычайной ситуации система станет для водителей своего рода гарантией безопасности. Если техника вдруг, подведёт в мороз, сигнал о поломке, а также данные о том, сколько пассажиров на рейсе, тут же поступят диспетчеру и экстренным службам», — рассказал Константин Димитров.
С понедельника новую систему управления пассажирскими перевозками начнут тестировать на краевом АТП. Инструктаж пройдут диспетчеры, кондукторы и водители. Новые технологии уже опробованы и ими пользуются в «Автоколонне 1967».
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Олеся Гурина уходит из издательского дома «КоммерсантЪ»Олеся Гурина уходит из издательского дома «КоммерсантЪ»
  • Самый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театромСамый дорогой контракт в истории Сергея Гармаша был с Красноярским театром
  • Красноярцы неохотно снижают цены на квартирыКрасноярцы неохотно снижают цены на квартиры
  • На юге Красноярского края предложили создать парк экотуризмаНа юге Красноярского края предложили создать парк экотуризма
  • Можно ли монетизировать хобби? Красноярцы рассказали, как увлечение стало профессиейМожно ли монетизировать хобби? Красноярцы рассказали, как увлечение стало профессией
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.