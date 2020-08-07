В Красноярске временно перекроют движение на нескольких участках

Красноярцев предупредили о очередных изменениях в дорожной схеме. Из-за ремонта теплосетей принято решение сузить проезжую часть в районе дома № 1 по ул. Матросова.

Ограничения вводятся на участке длиной 35 метров по нечетной стороне магистрали.

Ограничение продлится с 00:00 7 августа до 23:59 21 августа», - предупредили в мэрии Красноярска.

Кроме того, с 10 августа в Красноярске частично перекроют для движения транспорта ул. Карла Маркса, это связано с аварийным ремонтом теплосетей. Проезд будет закрыт на двух полосах на участке длиной 50 метров в районе дома по адресу: ул. Карла Маркса, 49. Ограничения будут действовать с 07.00 10 августа до 22.00 24 августа.

Так же, с 7 августа, в Красноярске временно перекроют ул. Терешковой, участок от ул. Устиновича до пр. Металлургов. Ограничение будет действовать с 23:00 7 августа до 04:00 10 августа.

Водителям стоит учесть эту информацию для планирования маршрутов.