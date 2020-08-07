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Фанпарк «Бобровый лог» открывает двери для посетителей

Фанпарк «Бобровый лог» открывает двери для посетителей
Иллюстрация: my.krskstate.ru

С 11 августа заработают канатно-кресельная дорога и экстремальный аттракцион «Родельбан», а с 14 числа начнет принимать посетителей аттракцион «Зипрайдер». Также откроется спортзал.

#НОВОСТИ

Напомним, что с 11 июля уже работает летняя терраса ресторана, готовятся к открытию еще 2 террасы на свежем воздухе.

В фанпарке обещают строго следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19, — сообщает 7 канал. На территории комплекса организуют соблюдение социальной дистанции, в местах общественного пользования и при посадке на канатную дорогу гостям необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты. Кресла подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатывать дезинфектантом каждые два часа. Во всех основных общественных зонах будут стоять санитайзеры и проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами.

В сервисном центре будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойке администратора, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты. Ежедневно перед открытием комплекса персоналу будут измерять температуру и выдавать все необходимые средства защиты. Посетители фанпарка смогут купить маски и перчатки на месте.

Гостей просят ответственно относиться к мерам предосторожности: соблюдать дистанцию, надевать маски в помещениях, следить за гигиеной рук.

 

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