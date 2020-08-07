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Ни дождинки: Красноярск ожидает теплая и солнечная погоды на выходных

Ни дождинки: Красноярск ожидает теплая и солнечная погоды на выходных
Иллюстрация: ya.ru

По данным метеорологов, в субботу, 8 августа, в Красноярске утром +16, ясно, днем +25 и немного облачно. В течение суток ветер 2 м/с. Дождей ни в субботу, ни в воскресенье не ожидается.

#НОВОСТИ

По данным метеорологов, в субботу, 8 августа, в Красноярске утром +16, ясно, днем +25 и немного облачно. В течение суток ветер 2 м/с. Дождей ни в субботу, ни в воскресенье не ожидается.

В воскресенье, 9 августа, утром +18, днем и вечером +25, ясно.

 

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