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В красноярском аэропорту стало больше пассажиров

В красноярском аэропорту стало больше пассажиров
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

В красноярском аэропорту сообщили о росте пассажиропотока в июле. В сравнении с предыдущим месяцем он увеличился в два раза.

#НОВОСТИ
По информации пресс-службы аэропорта, пассажиропоток составил 172 457 пассажиров. Для сравнения в июне в аэропорту обслужили 85 183 человека.
 
Увеличению пассажиропотока могло способствовать открытие ряда рейсов на южные направления. Так, авиакомпания Azur Air начала летать в Москву, Анапу и Сочи. Кроме того, авиакомпанией «Аврора» были открыты рейсы во Владивосток. Кстати, чаще всего в июле из красноярского аэропорта летали именно на юг — в Сочи, Анапу, Симферополь. Среди популярных направлений также — Москва и Новосибирск. Напомним, международные рейсы из аэропорта Красноярск с начала пандемии не выполняются.
 
В июле было обслужено 1235 воздушных судов, что на 10% меньше показателей 2019 года, когда было принято и отправлено 1378 самолетов. Также за прошедший месяц аэропорт принял 216 грузовых бортов, что выше показателя июля прошлого года в три раза. Тогда аэропорт принял 67 судов.
 
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