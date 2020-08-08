Участники марша в поддержку Хабаровска требовали отставки губернатора Усса

Как передает «Росбалт», красноярцы вышли на митинг и устроили протестный марш. Горожане скандировали «Красноярск, выходи!», «Свободу Фургалу!» и «Губернатора в отставку!». Полицейские через мегафон предлагали людям разойтись и

«прекратить противоправные действия»,

однако граждане в ответ скандировали

«Мы здесь власть!» и продолжали акцию.

Отмечается, что участники спели вместе с общественником и музыкантом Андреем Сковородниковым строчки «Вставай, страна огромная!». Красноярцы требовали свободы для Фургала и Быкова.

Очевидцы сообщают, что полицейские записывали участников акции на видео. По словам журналиста Дмитрия Полушина, перед сегодняшним митингом правоохранители приходили к участникам, предупреждали их о запрете участвовать в несогласованных массовых акциях и составляли протоколы.

Также ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало на своем сайте и разослало СМИ сообщение о запрете акций без согласования с властями, предупреждая об административной и уголовной ответственности.

Напомним, что аналогичные акции проходят в субботу в ряде российских городов. По данным ОВД-Инфо, задержания прошли не только в Красноярске, но и во Владивостоке, Екатеринбурге и Ессентуках.

Часть из них уже отпустили, но семеро еще остаются в отделах полиции.