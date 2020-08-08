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На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ

На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ
Иллюстрация: пресс-служба Центрального военного округа

Авиационный полк, дислоцированный в Красноярском крае, получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

#НОВОСТИ

Самолеты прошли модернизацию и готовы к началу боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности, все истребители уже находятся на аэродроме базирования, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе заводского ремонта и модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности», - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что самолеты МиГ-31 предназначены для уничтожения крылатых и баллистических ракет на предельно малых, средних и больших высотах.

 

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