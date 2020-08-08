На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ

Самолеты прошли модернизацию и готовы к началу боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности, все истребители уже находятся на аэродроме базирования, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе заводского ремонта и модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности», - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что самолеты МиГ-31 предназначены для уничтожения крылатых и баллистических ракет на предельно малых, средних и больших высотах.